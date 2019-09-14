РИАМО - 14 сен. В столице прошла IV Международная олимпиада мегаполисов, в ней приняли участие свыше 470 школьников из 45 городов мира, больше всех очков в соревновании набрала московская сборная, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Международная олимпиада мегаполисов отличается от классических интеллектуальных состязаний тем, что проходит сразу по четырем предметам: математике, физике, химии и информатике. Выбор именно этих дисциплин обусловлен схожестью их программ в разных странах.

«Московская сборная набрала больше всего баллов (735,62 – ред.), но первое место с ней разделили еще две команды: из Санкт-Петербурга (632,98 балла) и Шанхая (610,76 балла). Второе место у сборных Белграда, Минска, Софии, Кракова, Загреба, Ханоя, Гонконга, Стамбула и Джакарты», - говорится в сообщении.

Третье место завоевали команды из Еревана, Лимы, Будапешта, Баку, Кишинева, Алма-Аты, Пекина, Харбина, Инсбрука, Бишкека, Баня-Луки, Братиславы, Чэнду, Лейпцига и Дрездена.

Состязания длились в течение нескольких дней, помимо двух основных туров, прошел блицтур, в котором сборная Москвы также показала лучший результат.