РИАМО - 14 сен. В столице стартовала туристическая программа «Амбассадоры Москвы», первым амбассадором города стал двухкратным олимпийский чемпион, посол по туризму UNWTO Вячеслав Фетисов, сообщила журналистам председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

«Москва объявляет старт программы амбассадоров. Я от имени московского туризма хотела бы вручить этот знак Вячеславу Александровичу и объявить его первым послом Москвы в мире», - сказала Проничева, вручая Фетисову знак Discover Moscow.

По ее словам, главные задачи амбассадора - любить Москву, презентовать и рассказывать об этом городе всему миру.

«Неожиданно с одной стороны, но с другой - я здесь родился, вырос и состоялся. Здесь много болельщиков, людей, которых я люблю и уважаю. Буду стараться сделать все, чтобы о моем замечательном городе знали во всем мире», - отметил Фетисов.