РИАМО - 15 сен. В воскресенье на Арбате в Москве в рамках ежегодного фестиваля «Японская осень - 2019» состоится праздник «Дзидаи мацури», в рамках которого пройдет шествие в традиционных самурайских доспехах, также гостей ждет мастер-класс по проведению чайной церемонии.

Фестиваль «Японская осень - 2019» открылся 8 сентября в Московской консерватории. 21 сентября в рамках фестиваля в отеле «Метрополь» пройдет форум «Обучение в Японии». С 24 по 27 октября состоится «Нихон но би», где гости смогут познакомиться с разными аспектами традиционной японской культуры, включая чайную церемонию, искусство икебана и сумиэ. Кроме того, в октябре пройдут показы японского кино.

Фестиваль японской культуры «Японская осень - 2019» проводится посольством Японии в России в сотрудничестве с отделом японской культуры Japan Foundation, японским бизнес-клубом и АНО «Японский центр». Фестиваль проходит каждый год осенью, предоставляя россиянам возможность познакомиться с различными аспектами японской традиционной и современной культуры.