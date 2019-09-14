РИАМО - 14 сен. В субботу на территории дворца спорта «Олимпийский» в Чехове состоялись массовые соревнования по стритболу на Кубок Давида Берлина, через квалификационные муниципальные этапы на турнир отобрались свыше 1,5 тысяч спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Давид Яковлевич Берлин - заслуженный тренер СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, чемпион СССР, двукратный победитель спартакиады народов СССР, четырехкратный обладатель Кубка Лилиан Ронкетти, двукратный обладатель Кубка СССР.

«Участники розыгрыша Кубка Берлина выявляли сильнейших в шести возрастных категориях. Соревнования проходили в мужском и женском разрядах. Отдельной категорией Кубка стал семейный турнир, где не было ограничений по возрасту», - говорится в сообщении.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что имя Берлина знакомо каждому, кто хоть немного интересуется спортом - его называют патриархом отечественного баскетбола. Кубок Берлина проводится не первый год и собирает огромное количество участников.

«В этом году было принято решение о проведении финальной стадии турнира в городе Чехове. Дворец-комплекс «Олимпийский» обладает всеми ресурсами для проведения масштабного соревнования. Кстати, минувшим летом Давид Яковлевич отметил свое 94-летие. Желаем ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и ярких мгновений, причем не только спортивных», - добавил министр.

Давид Берлин подчеркнул значимость турнира и выступил с напутственными словами в адрес участников.

«Уважаемые ребята, участники! Пятнадцать лет назад, когда мы только начинали, я говорил, что стритбол будет включен в программу Игр. И вы знаете, что теперь он включен и в основные Олимпийские игры, и в юношеские. Первым, кто активно популяризировал стритбол, был наш регион - Московская область. Выступайте, играйте, добивайтесь побед! Желаю вам успехов!» - сказал Берлин.