РИАМО - 15 сен. Этнокультурный фестиваль «Под одним небом» пройдет в подмосковных Мытищах в воскресенье, его основная тема — межкультурный диалог, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В Подмосковье сегодня проживают представители более 130 национальностей. Каждая из них самобытна и ценна. В этот день представители разных народов на одной площадке объединят свои культуру и обычаи, расскажут об интересных особенностях традиций», - говорится в сообщении.

Местом проведения мероприятия станет открытая площадка еврейской общины по адресу: Мытищи, Лесная улица, дом 4. Здесь разместят выставочную зону и интерактивные площадки.

В рамках фестиваля будет представлено песенное и музыкальное народное творчество, национальные кухни и ремесла. Кроме того, будет работать этномаркет и зона дресс-кроссинга, организуют мастер-классы, спортивные игры, концертную программу. Фестиваль продлится с 12:00 до 18:00.

«Готовится по-настоящему интересная и красивая программа для людей самых разных национальностей, возрастов и убеждений, чтобы показать, что другая культура – это возможность для интересных и приятных открытий», - отмечается в материале.

В рамках фестиваля пройдет и программа дней еврейской культуры «Шалом, Подмосковье». Фестиваль организует комиссия по межнациональным и межконфессиональным отношениям Общественной палаты городского округа Мытищи, поликультурный центр «Многогранник» и общественная организация «Региональная еврейская национально-культурная автономия Московской области».