РИАМО - 15 сен. В воскресенье в городском округе Серпухов на аэродроме «Финам» дадут старт крупнейшему в серии GranFondoRussia велозаезду, он станет финальным в этом сезоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Маршрут заезда пройдет через Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник и недалеко от города Пущино. Соревнования будут представлены тремя дистанциями — 30, 60 и 90 километров.

«Каждый велозаезд серии GranFondo является одним из самых ожидаемых и масштабных велоспортивных событий в сезоне. Помимо маршрутов, пролегающих по живописным уголкам Подмосковья, они также привлекательны возможностью участникам выбрать одну из предложенных дистанций в соответствии со своими пожеланиями и уровнем подготовки», - отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Министр также напомнил, что в Серпухове заезд этой серии организуется впервые, хотя в Подмосковье этапы GranFondo проходят уже третий год подряд. Ожидается, что в соревнованиях в Серпухове примут участие около 1,5 тысяч человек, а общее число участников подмосковных этапов достигнет 7 тысяч.

В текущем сезоне велозаезды международной серии GranFondo прошли в Рузском, Можайском, Волоколамском и Коломенском городских округах, а также в Клину.