РИАМО - 14 сен. В субботу состоялась торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между правительством российской столицы и Всемирной туристской организацией ООН (UNWTO), говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.

«Подписание меморандума состоялось в целях укрепления сотрудничества в области устойчивого развития городского туризма, создания совместных программ развития профессиональной квалификации, а также поддержки деятельности продвижения города Москвы», - говорится в сообщении.

Москва является аффилированным членом UNWTO с 1999 года. Однако меморандум о взаимопонимании был подписан только сейчас.

Проведение московской выездной программы для делегатов 23-й Генеральной ассамблеи UNWTO, организованной комитетом по туризму и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», и подписание меморандума стали основой для тесного сотрудничества между сторонами.

Москва заинтересована в проведении крупных международных мероприятий под эгидой UNWTO в целях активного участия и реализации лидерского потенциала в туристической повестке.

Стороны условились о тесном сотрудничестве и о консультировании друг друга по вопросам, представляющим взаимный интерес, в целях достижения общих целей, включающих в себя: укрепление сотрудничества в сфере реализации общих подходов к политике в области туризма как механизма для социально-экономического развития города, повышение туристской привлекательности Москвы, участие столицы в программе UNWTO по городскому туризму.

Также стороны договорились об обмене знаниями и внедрении передового опыта в области устойчивого развития туризма в целях усиления конкурентоспособности Москвы как туристской дестинации (сосредоточение важных элементов туризма), о сотрудничестве по развитию комплексного управления качеством в туристской отрасли столицы.

Всемирная туристская организация при ООН (UNWTO) занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма. Это ведущая международная организация в сфере туризма со штаб-квартирой в Мадриде, в состав UNWTO входят 158 стран.