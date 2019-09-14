РИАМО - 14 сен. В честь юбилея Ленинского округа в Видном проходит выставка предприятий, в ее рамках организовали ярмарку вакансий, работу интерактивных площадок и дегустацию блюд, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В ней (выставке – ред.) принимают участие свыше 50 предприятий и организаций, среди которых завод «Москокс», АО «Гипсобетон», известные торговые марки «Спасский и партнеры» и ООО «Риф», а также АО «Сбербанк», торгово-промышленная палата, учреждения образования, культуры и спорта. Выбор активностей на выставке огромен», - говорится в сообщении.

Здесь можно продегустировать выпускаемую предприятиями продукцию, посетить ярмарку вакансий, организованную ТПП, посетить ресторанный дворик, принять участие в работе интерактивных площадок и фитнес-клубов, танцевальных и детских студий.

«Выставка предприятий на День района уже стала традиционной. Это возможность не только для наших организаций заявить о себе и продемонстрировать свою продукцию, но и шанс нашим жителям узнать о вакансиях, возможность получить работу рядом с домом», - отметил глава муниципалитета Валерий Венцаль.

В субботу жители Ленинского городского округа празднуют 90-летие муниципалитета.