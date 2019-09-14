РИАМО – 14 сен. Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин рассказал, что 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк находится в искусственной коме и шансов на выздоровление у нее нет, сообщает kp.ru.

Ранее ряд СМИ сообщил, что актриса больна раком мозга, сейчас звезду сериала «Моя прекрасная няня» частично парализовало. Как отметил Разин, о болезни актрисы он узнал полгода назад.

«Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось – это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил - можно навестить? Говорят, нет – мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия – отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны», - сказал Разин.

Он добавил, что Заворотнюк поставили такой же диагноз, как и певице Жанне Фриске и оперному певцу Дмитрию Хворостовскому – глиобластома.

Продюсер также поделился своими соображениями, что могло так сильно подкосить здоровье актрисы. По его мнению, это стресс из-за долгов по ипотеке, а также увлечение стволовыми клетками.

«Помню, еще лет 15 назад она мне говорила: «Ты не пробовал стволовые клетки? Новая методика омоложения, продлевает жизнь - за ней будущее». Тогда это было модно, многие артисты, в том числе и Жанна Фриске, этим увлекались, хотели быть вечно молодыми», - рассказал Разин.

Как пояснил сотрудник Центра радиохирургии НИИ имени Н. В. Склифосовского, нейрохирург Вячеслав Рак, глиобластома – одно из самых агрессивных поражений головного мозга. Она прорастает сквозь здоровые ткани мозга, что затрудняет оперативное вмешательство, поэтому при таком диагнозе чаще используется комбинированная терапия.

«К сожалению, победить эту опухоль практически невозможно, и пятилетняя выживаемость (то есть жизнь пациента до пяти лет после постановки диагноза и лечения - ред.) составляет считанные проценты», - заключил специалист.

Стало известно о состоянии Никаса Сафронова после ДТП на Рублевке>>