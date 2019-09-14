РИАМО - 14 сен. В рамках празднования 90-летия Ленинского городского округа глава муниципалитета Валерий Венцаль вручил жителям награды за высокие профессиональные достижения и личный вклад в развитие округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В августе на заседании местного совета депутатов было принято решение о присвоении звания «Почетный гражданин Ленинского района» главному дирижеру оркестра русских народных инструментов центра культуры и досуга Владимиру Глейхману. Еще 15 жителей были удостоены звания «Лауреат премии Ленинского района».

«Владимир Давидович - заслуженный работник культуры Российской Федерации. А этот год ознаменовался важными юбилейными для него датами. Исполнилось 70 лет со дня образования оркестра, 50 из которых он руководит этим замечательным коллективом», - говорится в сообщении.

Глейхман - один из лучших специалистов народно-инструментального жанра в Подмосковье, автор и создатель учебно-методических материалов и педагогического репертуара по классу народных инструментов.

Праздник в честь 90-летия муниципалитета отмечается в Ленинском округе ежегодно во вторую субботу сентября. В парках Видного проходят конкурсы, мастер-классы, гулянья и концерты. Главные торжества состоятся на стадионе «Металлург», они завершатся праздничным салютом.