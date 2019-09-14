РИАМО - 14 сен. Попечительский совет музея-усадьбы «Архангельское», включая председателя совета – заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака и члена совета - губернатора Московской области Андрея Воробьева проинспектировал «Архангельское», которому в этом году исполняется 100 лет, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Козак отметил, что усадьба «Архангельское» в Красногорске снискала большую популярность у жителей и гостей Московского региона.

«Это уникальное место, которое пользуется большой популярностью и у жителей Москвы, Подмосковья, и у гостей региона. За очень короткое время была проделана огромная работа. Хочу выразить благодарность коллективу музея, министерству культуры, министерству обороны и правительству Московской области, которое сделало огромную работу. К 100-летнему юбилею проделана огромная работа для того, чтобы привести это все в порядок», - сказал Козак.

Как отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, совместными усилиями «Архангельское» удалось превратить в современное место для отдыха.

«Казалось бы, мы сделали невозможное, потому что долгое время это прекрасное легендарное место, которому сегодня исполняется 100 лет, было в запустении. Объединив усилия самых разных неравнодушных людей, мы сегодня видим, что здесь все соответствует самым современным требованиям отдыха», - сказал Воробьев.

Он добавил, что в дальнейшем на территории усадьбы будут благоустраивать отдельные участки, проводить различные мероприятия.

«Это место очень богато традициями, здесь очень много свадеб. Люди встречаются, знакомятся, общаются - это очень важно», - заключил Воробьев.