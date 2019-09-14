РИАМО - 14 сен. Более семи миллионов человек посетили различные площадки празднования Дня города, одной из актуальных задач является равномерная загрузка событийным туризмом, сообщила на московской выездной программе в рамках 23-й сессии генассамблеи UNWTO заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Москва развивается как флагман событийного туризма. За два дня более 7 миллионов человек посетили различные площадки, на которых праздновался День города. <...> Но задача, которую мы перед собой ставили - это равномерная загрузка событийным туризмом нашего города», - сказала Сергунина.

По ее словам, равномерная загрузка событийным туризмом дает возможность развиваться экономически. Это дает возможность планово, а не сезонно, ресторанной и другим инфраструктурам работать во взаимодействии с туристической отраслью.

Ранее она отметила, что власти Москвы планируют привлекать туристов во все районы города. В каждом из 146 районов столицы предполагают создать центры досуга, центры возможности для общения людей.

День города в столице отпраздновали 7 и 8 сентября. Для москвичей и туристов было проведено множество мероприятий на любой вкус: мастер-классы, музыкальные концерты, спектакли, экскурсии, тематические фотозоны, спортивные соревнования и много другое. Также московское небо вечером озарили залпы праздничного салюта.