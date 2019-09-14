РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В субботу вечером на Октябрьском проспекте подмосковных Люберец образовалась пробка длиной около 5 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, движение затруднено на Октябрьском проспекте в сторону области. Длина затора составляет 4,7 километра. Пробка начинается от ТЦ «Выходной» и продолжается до пересечения проспекта с улицей Волковская. Этот участок можно проехать за 29 минут.

Заторы также есть на улицах Калинина, Кирова, Смирновской. Также небольшие пробки наблюдаются на улице Волковская и Власова.