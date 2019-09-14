РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Более 100 жителей подмосковных Люберец приняли участие в тренировке по самбо в парке, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель регионального отделения «РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.

В субботу в Центральном парке горокруга Люберцы прошло очередное мероприятие проекта «Парковый спорт», организованное РОО «РосМолСпорт МО» и МУ «Парк культуры и отдыха».

«В рамках спортивно-развлекательного мероприятия ассоциативный член РОО «РосМолСпорт МО» федерации самбо Люберец провел яркое показательное выступление и тренировку на все группы мышц со своими воспитанниками для всех желающих. Также были продемонстрированы каскадерские номера <...>, в которых Денис Шпигель разбивал стеклянную бутылку об голову и древко лопаты об плечо в лучших традициях спецназовцев. Всего спортивный праздник, несмотря на прохладную осеннюю погоду, собрал более 100 участников», - сказал Агаджанян.

Также прозвучали популярные и патриотические современные песни от певицы Инессы Кравченко, которая закрывала мероприятие гимном России в современной обработке. Активное участие в спортивно-развлекательном мероприятии принимали представители молодежного парламента при совете депутатов и МГЕР округа.