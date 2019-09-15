РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 15 сен. В подмосковном Дзержинском в Центральной библиотеке в воскресенье состоится встреча генеалогического клуба «Найти свои корни», сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

В этом клубе работают с архивами, ищут родных, чтобы составить родословную, изучают родословные исторических личностей, печатают статьи, делятся знаниями и опытом.

«Встреча состоится 15 сентября в 12:00 в Центральной городской библиотеке», - говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Томилинская, дом №20А. Со всеми вопросами можно обратиться по телефону: +7(495)551-51-00.