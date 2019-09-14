РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 сен. Второй областной творческий конкурс «Город А» стартовал в субботу на стадионе «Зоркий» в подмосковном Красногорске, участников приветствовала глава горокруга Эльмира Хаймурзина, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Конкурс «Город А» проводят в Подмосковье во второй раз. Из 64 муниципалитетов Московской области в финал вышли 15 команд. По данным организаторов, конкурс объединил около 3 тысяч участников. В церемонии открытия приняли участие Хаймурзина, руководители муниципалитетов-участников конкурса и члены жюри.

«Для нас большое счастье, что в день рождения нашего округа, сегодня (14 сентября - ред.), к нам приехали ребята из 15 муниципалитетов Подмосковья. Добро пожаловать! Пусть победит сильнейший!» - сказала Хаймурзина.

Она пожелала участникам счастья и любви.

За победу в конкурсе и звание лучшего города Подмосковья состязаются Наро-Фоминск, Егорьевск, Реутов, Волоколамск, Талдом, Дмитров, Королев, Пушкино, Луховицы, Люберцы, Клин, Шаховская, Ступино, Котельники, Красногорск.

Каждая команда должна объединить в своем выступлении 5 видов искусств.