РИАМО - 14 сен. Во всех 146 районах Москвы планируется создание своего центра досуга, возможности для общения людей, предполагается, что данный проект позволит привлечь туристов не только в центр города, но и на окраины, сообщила на московской выездной программе в рамках 23-й сессии генассамблеи UNWTO заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«У нас 146 районов и фактически в каждом предполагается создание центра досуга, центра возможности для общения людей, где они будут находится в благоустроенном пространстве. Надеемся, что этот проект позволит стать двигателем развития города, в том числе и с привлечением туристов не только в центр города, но и в другие районы», - сказала Сергунина.

В презентации к ее выступлению также указано, что в 2019 году планируется благоустроить 1,8 тысячи дворов и озеленить 1,9 тысячи территорий мегаполиса.

Ранее Сергунина отмечала, что вклад туризма в бюджетную систему Москвы за прошлый год составил 118 миллиардов рублей. Все денежные средства, которые в городе вложили для создания инфраструктуры, уже окупились. И дальше доходы от туризма идут на городскую инфраструктуру, которая востребована москвичами.