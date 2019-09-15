РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 сен. Артисты из Подольска в воскресенье представят две премьеры по историческим произведениям российских писателей в усадьбе Остафьево, мероприятия пройдут в рамках Дня Карамзина, сообщается в группе «Подольский Драматический Театр PDK Drama» в соцсети «ВКонтакте».

«15 сентября в музее-усадьбе «Остафьево» – «Русский Парнас» в 12:00 начнется праздник «День Карамзина» в Остафьеве. Артисты Подольского драматического театра покажут театральное представление, посвященное Николаю Карамзину. Специально к празднику представят на суд зрителя две премьеры», – говорится в сообщении.

Также зрителю покажут музыкально-драматическое представление «Из жизни древней Руси» по мотивам произведений Марии Семеновой и спектакль по исторической повести Карамзина «Марфа-Посадница, или Покорение Новагорода». Помимо этого, зрителям представят отрывки из исторической драмы Александра Пушкина «Борис Годунов».