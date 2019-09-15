РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 сен. Благотворительный велокросс в рамках национального триатлона проведут в подмосковном Красногорске в воскресенье, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Третий этап проекта «Национальный триатлон 2019» состоится на лыжном стадионе «Зоркий» 15 сентября. Взрослым и детям будут предложены трассы различной протяженности, согласно возрастным группам. Поздравить участников приедут артисты Ольга Кабо, Дмитрий Харатьян, Юрий Беляев, Виктор Сухоруков», – говорится в сообщении.

После заезда детей ожидают мастер-класс по алтимат фрисби, выступление детского творческого центра «Эпицентр Талантов» и коллектива чирлидеров «НЕО ДАНС».

Мероприятие организовано фондом «Развитие общественно-значимых инициатив» при содействии администрации округа и общественной палаты горокруга Красногорск.

Выдавать номера начнут в 9:30. Соревнования стартуют в 11:00. Поучаствовать в велокроссе можно бесплатно. Обязательно иметь шлем.