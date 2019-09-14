РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. Более 60 жителей Балашихи проверили свое здоровье в парковой зоне на Заречной улице в День города, в мобильном медицинском пункте они прошли диагностику онкологии, у двоих человек обнаружили злокачественные новообразования, их отправили на допобследование, сообщила «РИАМО в Балашихе» заведующая поликлиникой восстановительной медицины и реабилитации Балашихинской областной больницы Ирина Роглинская.

Врачи центра здоровья и Московского областного онкологического диспансера в субботу в рамках Единого дня диспансеризации и Дня города провели профилактическое мероприятие в парковой зоне на улице Заречной.

«Мы приняли решение провести для балашихинцев День здоровья, приуроченный ко Дню города. Сегодня пришло более 60 человек. У них была возможность с 11:00 до 16:00 в палатке здоровья от Балашихинской областной больницы узнать свой уровень сахара и холестерина в крови, давление, а также без направления и абсолютно бесплатно получить консультацию онколога из Московского областного онкодиспансера», - сказала Роглинская.

Она добавила, что жителям провели диагностику визуальных форм опухолей с применением дерматолоскопа. У двоих из них обнаружили злокачественные новообразования, их отправили на дополнительное обследование в онкодиспансер Балашихи.

Меланома кожи – одно из самых распространенных онкологических заболеваний. Важной задачей стоит своевременность его выявления, ранняя диагностика.