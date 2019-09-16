РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 сен. В подмосковных Люберцах в понедельник состоится открытие трех детских игровых площадок, построенных по программе губернатора Московской области.

Каждый год в Люберцах комплексно благоустраивают дворовые территории с учетом восьми обязательных элементов, в число которых входят и детские площадки. В 2019 году в округе запланировано установить 52 спортивные и 65 детских игровых площадок, из них 6 – по программе губернатора «Наше Подмосковье». Сразу три площадки по региональной программе откроют в понедельник.

Две площадки расположены в поселке Октябрьский по адресу: улица Текстильщиков, дом №7Б и микрорайон Западный, дома №№1, 2 и одна – в поселке Малаховка, на пересечении улиц Лихачева и Некрасова.

Площадь каждой из площадок составляет 450 квадратных метров, на них размещен песочный дворик площадью почти 50 квадратных метров, установлены современные игровые элементы, опоры освещения и система видеонаблюдения.

Кроме того, во дворе дома №7Б по улице Текстильщиков в Октябрьском провели работы по обустройству парковочного пространства площадью 720 квадратных метров. Во дворе домов №№1, 2 в микрорайоне Западный построили новые тротуары площадью 70 квадратных метров. В Малаховке на пересечении улиц Лихачева и Некрасова обустроили пешеходные дорожки площадью более 160 квадратных метров.

В 2019 году по итогам голосования на портале «Добродел» жителями городского округа Люберцы выбрано 68 дворовых территорий для комплексного благоустройства.