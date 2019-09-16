РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 16 сен. Жители подмосковного Дзержинского в ходе благотворительной акции в понедельник смогут купить продукты для нуждающихся, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Очередная региональная благотворительная акция «Добрая покупка» пройдет в Дзержинском 16 сентября. Она состоится с 10:00 до 15:00 по адресу: улица Лермонтова, дом №23, магазин «Пятерочка», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что каждый покупатель может приобрести нескоропортящийся товар на свой выбор и положить его в стенд «Доброй корзины». Из всех собранных товаров сформируют продуктовые наборы и передадут их нуждающимся жителям городского округа.