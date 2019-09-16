РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 сен. В молодежном центре «Победа» подмосковного Домодедова в понедельник можно сдать кровь для детей с онкологическими заболеваниями, сообщается на официальной странице администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Домодедовское отделение «Российский Красный Крест» приглашает всех неравнодушных к чужой беде людей на общегородской День донора – 16 сентября. Прием крови с 9:00 до 11:00 в молодежном центре «Победа» (вход справа). Сданная в этот день кровь необходима для лечения детей с онкологическими заболеваниями», – говорится в сообщении.

Донорам выдадут справку на дни отдыха и денежную компенсацию. Желающие сдать кровь должны обязательно иметь при себе паспорт.

Адрес МКЦ «Победа»: площадь 30-летия Победы, дом №2.