РИАМО – 14 сен. В Серпухове в ходе пьяного застолья женщина ударила ножом в грудь своего сожителя, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

По его словам, 12 сентября в 23:36 из квартиры дома на улице Народного Ополчения в Серпухове бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1971 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой полиции за совершенное преступление установлена и доставлена в МУ МВД сожительница пострадавшего 1979 года рождения. Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В отношении женщины избрана мера пресечения – подписка о невыезде.