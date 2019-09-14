РИАМО - 14 сен. Каждый день на территории столицы проводят свыше 270 культурных мероприятий, в качестве целевой аудитории рассматриваются не только иностранные туристы, но и москвичи, сообщила на московской выездной программе в рамках 23-й сессии генассамблеи UNWTO заместитель мэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

«Мы в качестве туриста рассматриваем не только туристов, которые приезжают из регионов или других стран, но и москвичей, которые посещают и оценивают. У нас более 270 культурных мероприятий проходит в день», - сказала Сергунина.

По ее словам, вклад туризма в бюджетную систему Москвы за прошлый год составил 118 миллиардов рублей.

«Все затраты, которые мы понесли для создания инфраструктуры, в настоящее время уже окупились. И дальше те доходы, которые мы получаем от туристического потока, они идут на инфраструктуру городскую, которая востребована жителями, и на улучшение инфраструктуры для туристов», - отметила Сергунина.