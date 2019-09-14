РИАМО - 14 сен. В результате пожара, произошедшем в квартире 17-этажного жилого дома на юго-западе столицы, погиб один из спасенных, еще четыре человека госпитализированы, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

В субботу поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Зюзинская, дом 6, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 12-м этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений подъезд самостоятельно покинули около 30 человек. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей квартиры и выше расположенных этажей были спасены пять человек, из них двое детей. К сожалению, из пяти спасенных один человек скончался», - говорится в сообщении.

Также четыре человека, из них двое детей, доставлены в больницы города. Принятыми мерами в 16:59 пожар был ликвидирован.