РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. Прием детских рисунков на конкурс «Город моей мечты» ко Дню города стартовал в подмосковном Подольске, работы можно присылать до 20 сентября включительно, сообщается в группе «Дом культуры имени 1 Мая» в соцсети «ВКонтакте».

«Дом культуры имени 1 Мая объявляет конкурс рисунков «Город моей мечты», приуроченный ко Дню города. Конкурс проводится с 15 по 20 сентября 2019 года включительно. В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 15 лет. Работы, присланные на конкурс, попадут на выставку в ДК, их опубликуют на сайте учреждения и в группе в социальной сети «ВКонтакте». По итогом конкурса победителей наградят грамотами и памятными подарками. Подведение итогов и награждение состоится 22 сентября на площади 50-лет Октября», - говорится в сообщении.

Работы в формате А3 в любой технике исполнения принимают до 20 сентября в ДК имени 1 Мая в микрорайоне Климовск, на улице Заводская, дом №3. Рисунки нужно подписать на оборотной стороне и указать номинацию, технику исполнения, имя и фамилию, возраст. Также необходимо указать контактный телефон родителей. Все работы будут оформлены в ДК. Рисунки можно приносить на пост охраны ДК. Работы назад не возвращаются.