РИАМО - 14 сен. В столице начали формировать городскую туристскую экосистему, которая сочетает в себе классические продукты, информационные технологии и портал Discover Moscow, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Москвы.

В субботу прошла деловая сессия «Москва туристическая: что может предложить столица в 2019-2020 годах». Она состоялась в рамках Московской выездной программы 23-й сессии генеральной ассамблеи UNWTO.

«Для туристов важно не только своевременно получать информацию, но и использовать привычные каналы коммуникации. Для этого мы формируем общую информационную экосистему, сочетающую классические продукты, и информационные технологии. Она включает в себя официальный туристический портал Discover Moscow на русском, английском и китайском языках», - отметила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

Она добавила, что в систему также включены англоязычные сообщества в социальных сетях, тематические спецпроекты, направленные на разрушение стереотипов и поддержку «драйверов» поездки в Москву.

Для туристов в мегаполисе создаются все необходимые условия, чтобы было максимально комфортно и удобно находится в городе. В августе были запущены новые номера туристского контакт-центра, который за первый месяц работы уже принял более 4,8 тысячи звонков.

Операторы центра консультируют по вопросам, возникающим у туристов, круглосуточно, без выходных, на двух языках: русском и английском.

По отелям, музеям, паркам и другим точкам притяжения гостей столицы распространяются бесплатные городские туристические карты. Они помогут туристам узнать, как добраться до аэропорта, как воспользоваться велопрокатом или в какой музей сходить. Карты доступны в двух удобных форматах - отрывные карты А3 и компактные складные карты формата А6 на русском, английском и китайском языках.

«К числу важных задач комитета по туризму относится продвижение позитивного имиджа Москвы на международном уровне. В этом году Москва принимает участие в крупнейших туристических выставках в различных странах. <…> Такие отраслевые события - дополнительная возможность рассказать о Москве как о новом и перспективном туристическом направлении», - уточнила гендиректор АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Ольга Пападина.