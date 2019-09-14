РИАМО - 14 сен. С помощью портала «Узнай Москву» все желающие смогут прогуляется по любимому маршруту заслуженной артистки России, актрисы театра «Мастерская имени П.Н. Фоменко» Полины Кутеповой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Маршрут продолжает серию прогулок с известными деятелями театра и кино, посвященную Году театра в России. За два часа вы узнаете, где Полина Кутепова провела свое детство, какие особняки особенно запомнились ей своей историей и какую мечту актрисе так и не удалось осуществить», - сказал куратор ИТ-проектов в сфере культуры и туризма департамента информационных технологий Москвы Сергей Шакрыл.
Стартует маршрут около станции метро «Университет», рядом, на Воробьевых горах, Полина Кутепова вместе с сестрой Ксенией почти каждый день посещали Дворец пионеров. Там юная актриса занималась в кружках и детской киностудии.
«Нам так там было интересно, что мы, конечно, прогуливали школу по-черному. Мы сказали нашей изумительной классной руководительнице Тамаре Натановне Эйдельман: «Мы не можем ходить в школу». На что она сказала: «Ну ладно, не ходите». И спокойно закрывала глаза на то, что мы прогуливаем уроки, потому что, наверное, поняла, что мы очень увлечены», - поделилась воспоминаниями Кутепова.
Также в маршрут включены Российский институт театрального искусства (ГИТИС) в Нижнем Кисловском переулке в центре города и посольство Японии, в котором актриса мечтала побывать в студенческие года, а через несколько лет смогла это сделать, так как была приглашена на прием в честь Бориса Акунина в данный особняк.
Кутепова еще предлагает посмотреть здание гимназии Поливанова на Пречистенке, именно там Петр Фоменко репетировал спектакль «Таня-Таня».
«Узнай Москву» - проект департаментов образования и науки, культурного наследия, культуры и информационных технологий города. Интерактивные гиды по достопримечательностям столицы содержат описания 1,8 тысячи зданий и сооружений, 616 памятников, 309 музеев, 185 территорий, сведения о 207 исторических личностях и 94 тематических прогулочных маршрутах.
Все объекты можно посмотреть как на портале «Узнай Москву», так и в мобильном приложении, которое доступно в App Store и Google Play.
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Москвовед
Поздравляем, Москву вы знаете отлично. Возможно, вы – коренной москвич или просто фанат прогулок по златоглавой. В любом случае, вы молодец, и вполне можете водить экскурсии по Москве самостоятельно. Ведь вы знаете не только главные достопримечательности, но и множество других интересных мест. День города Москвы – отличный повод показать друзьям ваши самые любимые места.
Скорее всего, вы недавно в столице или живете в Подмосковье. Конечно, вы делали селфи на «парящем» мосту в парке «Зарядье», любовались сталинскими высотками на закате, а возможно, даже заглядывали в «Яму» или видели ее в новостях. Но вот знать все московские особняки и суметь отличить зубцы стен Московского Кремля от зубчиков тульского – это не про вас. А зря! Не ленитесь и изучайте «лучший город земли», а в день рождения столицы сходите в то место, где еще не бывали.
Вы говорите, что хорошо знаете Москву, а сами бывали только в Парке Горького, в парке «Зарядье» и на ВДНХ? В столице есть еще множество красивых и интересных мест, поэтому не стоит себя ограничивать. Запишитесь на экскурсию, почитайте путеводители или просто позовите друзей и отправляйтесь в то место, где еще не были. День города Москвы – отличный повод для этого.
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