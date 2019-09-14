РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. В подмосковном Подольске торжественно открылись муниципальные соревнования по греко-римской борьбе на призы заслуженного тренера России Ивана Калашникова, в них принимают участие более 300 детей из разных городов России, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В субботу стартовало Открытое первенство городского округа Подольск по греко-римской борьбе среди младших юношей на призы заслуженного тренера России Ивана Калашникова.

«Турнир проходит в Подольске в третий раз. В текущем году он собрал более 300 спортсменов из разных уголков страны. Правительство Московской области и партия «Единая Россия» уделяют большое внимание развитию и популяризации спорта, в том числе детского. Спорт показывает нам честную и бескомпромиссную борьбу, демонстрирует физическую подготовку, мужество и силу духа», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

На торжественном открытии в числе почетных гостей турнира участников приветствовали председатель комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергей Сабинин, мастер спорта международного класса, чемпион Европы и СССР, почетный гражданин Подольска Владислав Ивлев, заслуженный тренер России Калашников и другие официальные лица.