РИАМО - 14 сен. В субботу на ВДНХ состоялась торжественная церемония высадки Сада молодоженов, посвященная 80-летию Главной выставки страны, шесть молодых семей посадили саженцы черешни, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Сад молодоженов был заложен на ВДНХ в начале юбилейного сезона, кульминацией которого стали празднования 80-го дня рождения выставки в августе.

«Шесть пар молодоженов, одна из которых заключила брак 14 сентября, собрались перед павильоном №46 «Экономика и организация АПК», чтобы посадить фамильное дерево. Такой подарок Главная выставка страны делает в год своего 80-летия каждой 80-й паре, заключившей брак во Дворце бракосочетания на ВДНХ», - уточняется в материале.

Высадка фамильных деревьев прошла под аккомпанемент музыкального струнного трио Дворца бракосочетания. Пары получили памятные подарки: мужчины - талисман «Древо жизни» из металла и натурального камня, женщины - украшение в виде ягод черешни, также все участники получили чайные чашки с символикой ВДНХ.

Со временем Сад молодоженов будет расширяться и благоустраиваться. Планируется посадить более 80 саженцев черешни и оформить территорию сада круговыми композициями, в центре которых будут находиться черемухи.

Ежегодно во Дворце бракосочетания на ВДНХ регистрируется порядка 2,1 тысячи семейных союзов.

«В этом году мы уже зарегистрировали около 2 тысяч браков, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году выставка отпраздновала свой 80-летний юбилей и многие молодожены были приятно удивлены необычным подарком - возможностью высадить свое фамильное дерево в Саду молодоженов», - отметила начальник Дворца бракосочетания на ВДНХ Наталия Шарпар.

Дворец бракосочетания расположен в уникальном историческом здании 1939 года, построенном по проекту архитектора Николая Колли.