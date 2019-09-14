РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. В подмосковном Подольске завершается ремонт взрослого поликлинического отделения Климовской горбольницы №2, в 2020 году там планируют заменить маммограф, флюорограф и рентгеновский аппарат, сообщается в группе «ГБУЗ МО Кгб» в соцсети «ВКонтакте».

Во взрослом поликлиническом отделении близится к завершению капитальный ремонт по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Подрядчик выдерживает установленные сроки сдачи объекта. К 30 октября запланирована сдача объекта в эксплуатацию.

«Подали заявку на замену маммографа, флюорографа и рентгеновского аппарата в 2020 году. Предусмотрено разделение по отдельным посещениям флюорогафа и маммографа», - говорится в сообщении.

В ходе ремонта установили пандус, соответствующий стандарту, уменьшили высоту ступенек на входе, увеличили внутренний дверной проем. В потолочном воздуховоде над внутренним входом будет подаваться горячий воздух. Развернута лестница на второй этаж. Увеличено пространство регистратуры. Предусмотрен туалет для инвалидов на первом этаже с широким дверным проемом. Поступила часть мебели, ожидается дальнейшая поставка медицинской мебели.

На первом этаже будет выдача листов нетрудоспособности, рецептов, доврачебный кабинет. Лаборатория, процедурные кабинеты, эндоскопия располагаются на первом этаже. Изменение маршрутизации выполнено для улучшения доступности пациентов к разным видам медицинской помощи.