РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. Тематическую площадку открыли в парковой зоне на Заречной улице в Балашихе, где развернули полевую кухню и представили выставку военной техники, специально ко Дню города в субботу открыли входную группу на территорию парковой зоны, сообщается на сайте администрации городского округа.

В субботу в Балашихе отмечают 189-летие города.

«По традиции праздничную тематическую площадку открыли на День города на улице Заречная. Здесь ведутся работы по созданию нового паркового пространства. Специально ко Дню города открыли входную группу на эту территорию», - сказал глава Балашихи Сергей Юров.

Он добавил, что на улице Заречная работают выставка военной техники и полевая кухня. Около 10 единиц спецтехники представили Росгвардия, войска противовоздушной обороны и спасатели. Балашихинские байкеры также представили там мотоциклы.

В технопарке на Заречной улице юные жители могли поучаствовать в мастер-классах по робототехнике и сделать аквагрим.

Всего в рамках празднования 189-летия Балашихи в городе организовали около 400 мероприятий. Для жителей подготовлены спортивные соревнования, мастер-классы, выступления творческих коллективов. Завершится праздник большим салютом в 22:00.