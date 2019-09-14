РИАМО - 14 сен. Квартира загорелась в 17-этажном жилом доме на улице Зюзинской в столице, пожарные спасли двух взрослых и одного ребенка, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В субботу в 16:22 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Зюзинская, дом №6, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на 12-м этаже 17-этажного жилого дома.

«Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с 13-го этажа был спасен ребенок, из горевшей квартиры спасены два человека. Спасенных передали медикам для проверки», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Принятыми мерами в 16:59 возгорание было ликвидировано.