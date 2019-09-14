РИАМО - 14 сен. В следующем месяце в российских магазинах появится книга «Счастлива без рук», которую написала жертва подмосковного «Отелло» Маргарита Грачева.

Трагедия в жизни Риты Грачевой из Серпухова разыгралась в декабре 2017 года. Тогда муж Дмитрий вывез супругу в лес и в порыве ревности отрубил ей обе руки. Одну из кистей удалось пришить, вместо второй кисти у девушки теперь бионический протез. Несмотря на инвалидность, Рита ведет активную жизнь. Ранее она сообщила в соцсети «ВКонтакте», что пишет книгу о событиях того рокового дня и своей жизни после трагедии.

«Ура!!! Наконец-то моя книга «Счастлива без рук» ушла в печать, и в октябре она уже будет в продаже», - написала девушка в соцсети.

Также Рита опубликовала небольшой отрывок из книги под названием «2-0-1». Именно эти цифры возникают в ее голове, когда она вспоминает тот страшный день – ведь ей пришлось прожить день с двумя руками, затем вовсе без рук, а потом с одной.

Вспоминая свое состояние после первых операций, Рита поведала, что не могла поверить в случившееся. Пытка казалась ей дурацким сном и «средневековьем», которого сейчас уже не бывает. Однако очень быстро девушка поняла, что трагедия реальна, а она сама вошла в историю.

Ранее суд приговорил Дмитрия Грачева к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Маргарита проходит реабилитацию. Сейчас она заново научилась чистить зубы, открывать дверь и держать в руке чашку, но самым главным для нее стало возвращение за руль.

Рита Грачева из Серпухова похвасталась новой бионической рукой>>