РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 сен. Спортсменка из Подольска в составе сборной России стала чемпионкой мира по пожарно-спасательному спорту и поставила мировой рекорд, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Саратове с 8 по 16 сентября 2019 года проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. Всего в состязаниях принимают участие свыше 600 спортсменов и делегатов более чем из 20 стран.

«Женская сборная России установила мировой рекорд на чемпионате. В составе национальной команды выступает 18-летняя Ирина Демидова из Подольска. Выиграть золотую медаль с мировым рекордом Демидовой помогла отличная физподготовка и чувство ответственности», – говорится в сообщении.



В эстафете 4 на 100 метров Демидовой доверили самый сложный этап – заключительный. Тренерский штаб полагался на ее отличные беговые данные, физподготовку и присущее ей чувство ответственности перед командой. И она блестяще справилась с тушением огня в противне.