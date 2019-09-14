РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. Сыры и выпечку предлагали попробовать на гастрономическом фестивале, который открылся в Балашихе в День города на площади перед Ледовым дворцом, фестиваль продлится 15 сентября, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В субботу площадку гастрономического фестиваля посетил глава Балашихи Сергей Юров вместе с вице-губернатором Московской области Натальей Виртуозовой и председателем Московской областной думы Игорем Брынцаловым. Они попробовали сыры и пообщались с балашихинскими производителями.

«Сегодня для жителей нашего города на площади перед Ледовым дворцом «Арена «Балашиха» мы открыли большой шатер площадью 200 квадратных метров, где развернули настоящий гастрономический фестиваль», - сказал Юров.

Он добавил, что на фестивале представлена выпечка и молочная продукция от балашихинских производителей.

В ходе фестиваля, который продлится 15 сентября, жители Балашихи смогут попробовать уху, плов, бургеры, хот-доги, отведать кваса и продегустировать другие блюда.

Всего в рамках празднования 189-летия Балашихи в городе организовали около 400 мероприятий. Для жителей подготовлены спортивные мероприятия, тематические площадки с мастер-классами, выступлениями творческих коллективов города, арт-парады. Завершится праздник большим салютом в 22:00.