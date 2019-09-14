РИАМО (БАЛАШИХА) - 14 сен. Байкеры из мотоклуба «Ночные волки» развернули выставку мототехники на улице Школьной в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе в День города, они показали более 30 мотоциклов, среди которых «Урал» и Yamaha, а также автомобиль в виде волчьей головы, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«В честь Дня города мы выставляем технику, сделанную в московском отделении нашего мотоклуба. Всего будет представлено около 30 мотоциклов», - сказал кандидат второй ступени мотоклуба «Ночные волки» Андрей Оскалин.

Кроме того, в микрорайоне Железнодорожный на бульваре Цветов работает молодежный центр «Мы вместе». Там открыты детские аттракционы, делают аквагрим, работает полевая кухня дивизии имени Ф.Э. Дзержинского.

Заместитель начальника управления культуры администрации Балашихи Ирина Лагутина отметила, что в дневной программе было выступление оркестра дома творчества детей и молодежи, также представлены лучшие номера учреждений города, а с 18:00 начнется основная программа.

Всего в рамках празднования Дня города в Балашихе организуют около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.

Мотоклуб «Ночные волки» был создан в России в 1989 году. Отделение мотоклуба «Ночные волки Железнодорожный» появилось 7 октября 2012 года.