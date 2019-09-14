РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В подмосковных Люберцах в 1-м Панковском проезде молодежный совет «Почты России» высадил пять деревьев и кустарников, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В субботу в рамках акции #EcoGreenChallenge молодые почтовики проводят мероприятие по озеленению участка в 1-м Панковском проезде, около дома № 21. Пустующий участок был выбран по многочисленным просьбам местных жителей.

«Сегодня мы высаживаем пять берез и кустарников, с собой мы взяли грунт, песок, удобрения, подпитку для корневой системы и инвентарь», - сказала член молодежного совета «Почты России» Светлана Кармалыс.

Посадка деревьев перед этим домом – отличный повод внести свой вклад в сохранение благоприятного экологического климата в Люберцах. А еще командная работа на свежем воздухе сближает коллег и становится местом рождения новых планов и целей.