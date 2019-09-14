РИАМО - 14 сен. В Москве в рамках программы 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) была подписана декларация о взаимопонимании и сотрудничестве с целью содействия развитию образовательного туризма в России, передает в субботу корреспондент РИАМО.

Декларацию подписали представители Московской области, Бурятии, Чечни, Камчатского края, Приморского края, Вологодской области, Омской области, Тверской области, Тюменской области.

«Подписание декларации стало важным шагом для развития региональных туристическо-образовательных программ и проектов сотрудничества между образовательными учреждениями, компаниями и деловым сообществом регионов России, а также для увеличения взаимных туристских потоков», - говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.

В рамках мероприятия был презентован инновационный образовательно-туристический проект «Город открытий». В рамках пилотного проекта школьники из разных регионов России смогут приехать в Москву вместе со своими педагогами. За пять дней пребывания в столице они посетят крупнейшие компании, музеи и другие городские объекты. Главная идея - использование городского пространства с целью обучения детей. На основе полученных знаний ребята будут реализовать в своих регионах различные проекты.