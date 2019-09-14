РИАМО - 14 сен. В следующем году в городском округе Балашиха начнется строительство пяти школ и четырех детских садов, на сегодняшний день в образовательных учреждениях округа обучаются около 100 тысяч детей, сообщил в субботу глава Балашихи Сергей Юров.

«За последние два года построили и открыли три новых школы, четыре новых детских сада. Еще пять школ мы начинаем строить и еще четыре детских сада», - сказал Юров на торжественной церемонии в честь Дня города.

По его словам, школы в Балашихе входят в число лучших образовательных учреждений Московской области.

«У нас сегодня в сфере образования - в школах, в детских садах, в учреждениях дополнительного образования обучаются практически 100 тысяч детей. Это огромная цифра и, конечно, огромная ответственность, которая сегодня возлагается на плечи наших учителей, нашего управления образования, наших воспитателей», - добавил Юров.

Он таже уточнил, что в городском округе планируют построить центральную городскую больницу и новое хирургическое отделение областного онкологического диспансера.

В субботу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова вручила благодарственные письма губернатора Подмосковья жителям городского округа Балашиха за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с Днем города, который в субботу отмечает свое 189-летие.