РИАМО - 14 сен. Подмосковье примет участие в разработке проекта для детей «Город открытий», который включает в себя туристическую и образовательную составляющие, сообщила журналистам в субботу руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина.

В рамках пилотного проекта «Город открытий» школьники из разных регионов России смогут приехать в Москву вместе со своими педагогами. За пять дней пребывания в столице они посетят крупнейшие компании, музеи и другие городские объекты. Главная идея - использование городского пространства с целью обучения детей. На основе полученных знаний ребята будут реализовать в своих регионах различные проекты.

«Мы сейчас должны принимать участие в любой инициативе, которая возникает в сфере туризма. <...> В Московской области мы собираем свои пакеты, которые потом покажем в Москве для того, чтобы дети приезжали к нам в Подмосковье», - сказала Галкина.

По ее мнению, чтобы заниматься туризмом, нужно самому быть туристом и посещать различные регионы.

«Я призываю путешествовать не только по своим регионам. <...> Нужно продумать, как привлекать в составление программы молодежь. Нам нужно в наш экспертный совет, который будет составлять программу про образовательный туризм, включать детей еще в начале, чтобы не потом собирать обратную связь, а уже сейчас, на стадии разработки», - добавила Галкина.

Разработка инновационного образовательно-туристического проекта «Город открытий» продолжается. Проект направлен на формирование у детей лидерских навыков, качеств новаторов, развитие творческих способностей, креативного мышления и эмоционального интеллекта, приобщение к историческому и культурному наследию страны.

Как уточнил РИАМО сотрудник пресс-службы комитета по туризму города Москвы, проект «Город открытий» стартует в Москве, но в перспективе может быть реализован и в других регионах. То есть учащиеся смогут приезжать для получения уникальных знаний не только в столицу, но и в другие города России.

«Я вот сегодня увидела первую презентацию проекта. Мы будем участвовать в создании этого проекта вместе с ними. Возможно, мы внесем какие-то корректировки. Идея хорошая, нужно углубиться и понять, как его (проект «Город открытий» - ред.) сделать действительно полезным всем», - заключила Галкина.

В субботу в Москве прошла программа в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).