РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. На стадионе «Торпедо» в Люберцах в субботу провели фестиваль «Готов к труду и обороне», в нем приняли участие свыше 1 тысячи человек, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

«Более 1 тысячи человек приняли участие сегодня в осеннем фестивале ГТО на стадионе «Торпедо». Традиционно Люберцы входит в число лидеров по количеству жителей, сдавших нормативы комплекса, и количеству полученных знаков отличия. Желаю всем участникам успехов и хороших результатов!» - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что нужно заниматься спортом всей семьей, ведь это здоровье, долголетие и позитивный настрой.

Комплекс ГТО предусматривает выполнение установленных нормативов по различным упражнениям в трех вариантах сложности (бронза, серебро, золото). Также нормативы варьируются от возраста участника. Так, в ГТО входят: бег на различные дистанции, скандинавская ходьба, рывок гири, метание мяча, плавание, стрельба и другие упражнения.