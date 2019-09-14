РИАМО - 14 сен. В подмосковном городском округе Балашиха с 2017 года создано около 7 тысячи новых рабочих мест, что увеличило бюджет на 3 миллиарда рублей, сообщил в субботу глава округа Сергей Юров.

«Всего с 2017 года у нас создано около 7 тысяч новых рабочих мест. Это позволяет нам формировать наш бюджет. И если характеризовать наш бюджет, то за эти 2,5 года у нас он увеличился больше, чем на 3 миллиарда рублей - с 14 миллиардов до 17», - сказал Юров на торжественной церемонии в День города.

Он отметил, что деньги выделяет правительство Московской области на самые различные масштабные проекты, в частности, в сфере здравоохранения.

«За последние два года мы фактически совершили прорыв в части поликлинической помощи. Открыто шесть новых поликлиник. Сегодня у нас следующая задача - это, конечно, развивать стационарную помощь. И благодаря решению губернатора, вы знаете, что у нас в этом году заканчивается проектирование и в следующем году начнется строительство огромной центральной городской больницы», - добавил Юров.

По его словам, данная больница станет крупнейшим проектом в сфере здравоохранения в Московской области.

«Но это не все. У нас проектируется новое хирургическое отделение нашего областного онкологического диспансера. И третий объект, вы знаете, мы говорили о нем в конце прошлого года, когда подводили итоги объектов, о которых губернатор докладывал президенту, - это детская областная больница, которая будет построена на пересечении Горьковского шоссе и МКАД», - уточнил глава округа.

В субботу вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова вручила благодарственные письма губернатора Подмосковья жителям городского округа Балашиха за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с Днем города, который в субботу отмечает свое 189-летие.