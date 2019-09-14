РИАМО - 14 сен. За май и три летних месяца в рамках проекта «Московское долголетие» прошло порядка 200 мероприятий и установлено восемь мировых рекордов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«23 мая на фестивале, посвященном открытию летнего сезона, в парке «Музеон» 1597 горожан провели самую массовую зарядку с гимнастическими палками. 6 июля был установлен рекорд, ставший свадебным подарком супружеской паре, познакомившейся на одном из мероприятий проекта. 59 участниц танцевального направления «Московского долголетия» поздравили молодоженов, устроив самый массовый свадебный танцевальный флешмоб в фате», - говорится в сообщении.

Также мировым рекордом в июле стало 10-часовое исполнение зумбы, в нем приняли участие 3778 танцоров, затем 15 августа провели самый массовый урок рисования на керамических тарелках, 21 августа поставили рекорд по самой массовой зарядке с флажками.

«В парке «Музеон» 23 августа на конкурсе «Супердедушка Москвы - 2019» 418 участников «Московского долголетия» установили спортивный рекорд по самой массовой чеканке мяча», - добавляется в материале.

Хор старшего поколения 27 августа установил рекорд по самому массовому исполнению гимна Москвы, а 31 августа фестиваль скандинавской ходьбы в «Лужниках» установил рекорд по числу участников мероприятия старшего поколения, их было 3793 человека.

Прошедшим летом занятия для участников проекта проходили в 33 парках. Самыми популярными направлениями стали скандинавская ходьба, английский язык, гимнастика, танцы и рисование.

«Кроме фестивалей, конкурсов и различных мастер-классов, впервые в этом году в 28 московских парках стартовал проект «Утро в парке», в рамках которого проходили регулярные массовые занятия по общефизической подготовке для старшего поколения», - сказал замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов.

Осенний сезон для участников проекта «Московского долголетия» стартует 1 октября.