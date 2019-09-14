РИАМО - 14 сен. В столичную полицию не поступало информации о заложенной бомбе в торговом центре «Черемушки» на юго-западе города, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Ранее некоторые СМИ сообщили о том, что из ТЦ «Черемушки» эвакуируют людей в связи с угрозой взрыва в отделении Сбербанка на первом этаже центра.

«Нам никаких сообщений о минировании не поступало», - сказал собеседник агентства.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы Московского банка ПАО «Сбербанк», в ходе проверки офиса в ТЦ «Черемушки» никаких подозрительных предметов обнаружено не было. В ближайшее время офис банка продолжит свою работу в штатном режиме.