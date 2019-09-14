РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. В парке «Дубрава» микрорайона Климовск подмосковного Подольска жюри выбрало победительницу ежегодного велопарада «Леди на велосипеде», ей стала Елена Кальницкая в образе Шамаханской царицы, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

В субботу в парке «Дубрава» прошел ежегодный велопарад «Леди на велосипеде». Участницы конкурса соревновались в умении пройти дефиле и сделать презентацию своего образа. Организатор конкурса ДК «Машиностроитель» также показал концертную программу с номерами своих воспитанников.

«Первое место в ежегодном велопараде «Леди на велосипеде» заняла Елена Кальницкая в образе Шамаханской царицы из произведения Александра Пушкина «Сказка о золотом петушке». Кальницкая уже седьмой год подряд принимает участие в конкурсе и каждый раз представляет яркие образы», - сказала ведущая конкурса.

В номинации «Самое яркое дефиле» наградили Олесю Батянину за образ сестры главной героини романа Пушкина «Евгений Онегин» Ольги Лариной. «Мисс оригинальность» стала Наталья Никифорова с образом няни Пушкина Арины Родионовоны. Диплом «Самый точный театральный образ» получила Дарья Борисенко за образ Марьи Гавриловны из повести «Метель».