РИАМО - 14 сен. Вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова вручила жителям Балашихи благодарственные письма губернатора за добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с Днем города, передает в субботу корреспондент РИАМО.

«Балашиха – один из самых больших и густонаселенных муниципалитетов Подмосковья, губернатор ей уделяет особое внимание. И, действительно, город большими темпами развивается. Здесь сильный социальный блок, открываются новые школы, детские сады, поликлиники, ведутся работы по благоустройству. В Балашиху очень приятно приезжать, она стала уютной и современной», - сказала Виртуозова.

Она отметила, что сегодня в микрорайоне Железнодорожный после второго этапа реконструкции открылся Пестовский парк, который станет местом притяжения туристов и горожан. В парке оборудованы теннисные корты, баскетбольные и волейбольные площадки, велодорожка, скоро откроется детское кафе.

В субботу подмосковный городской округ Балашиха отмечает свое 189-летие. На торжественной церемонии по случаю Дня города Виртуозова вручила благодарственные письма учителю математики средней общеобразовательной школы №25 Марине Беловой, заместителю начальника управления – начальнику отдела ЕДДС-112 МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха» Валерию Колбину, начальнику сектора проектирования технологических процессов АО «Научно-исследовательский инженерный институт» Илье Крылову.

Также благодарственные письма получили инструктор по физкультуре детского сада комбинированного вида №28 «Цветик-семицветик» Марина Сушкова и начальник управления ЕДДС-112 МБУ «Центр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям городского округа Балашиха» Василий Климовцев.

На торжественной церемонии также присутствовали глава городского округа Балашиха Сергей Юров, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и депутат Государственной Думы РФ, Герой России Максим Сураев.

«И хотя сегодня дата не юбилейная, нынешний День города проходит в юбилейном году 90-летия Московской области. Это создает особый настрой, придает своеобразие нашему празднику. Как самый крупный муниципалитет в Подмосковье, городской округ вносит весомый вклад в общие усилия региона. Мощный потенциал и динамичные темпы развития внушают оптимизм», - заявил Брынцалов.

В свою очередь Юров отметил, что Балашиха - один из крупнейших городов в России.

«За 189 лет Балашиха проделала огромный путь, начиная с небольшого фабричного поселка, и сегодня это город с населением в полмиллиона человек. Это накладывает на нас особую ответственность – на команду городского округа. Я уверен, что с каждым годом мы будем двигаться все дальше и дальше», - подчеркнул Юров.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров отметил, что в этом году на День города для жителей подготовили масштабную праздничную программу. На одной из главных площадок города – сцене арены «Балашиха» – пройдет концерт с участием популярных музыкальных исполнителей Звонкого и Мари Краймбрери.

В микрорайоне Железнодорожный на площади перед зданием администрации также организуют концерт. Там выступят популярная певица Бьянка, группа Backstage Girls, певец Дмитрий Колдун и другие. Концертная программа начнется в 18:00.

Всего в рамках празднования Дня города в Балашихе организуют около 400 мероприятий. Завершится праздник большим салютом в 22:00.