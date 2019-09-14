РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 сен. Порядка 30 участников представили более 70 работ на фотоконкурсе в подмосковном Красногорске, посвященном Дню округа, сообщила старший методист Молодежного центра муниципалитета Ольга Мацнева.

В конкурсе приняли участие воспитанники фотокружка молодежного центра и все желающие горожане.

«На конкурс «Красная прищепка» представили более 70 работ, в нем приняли участие около 30 человек. Конкурс посвящен Дню города Красногорска. Участники показали, каким они видят свой город», - добавила Мацнева.

Ознакомиться с работами можно на стадионе «Зоркий». Здесь же можно проголосовать за понравившуюся работу. Итоги подведут чуть позже во время праздничной программы.

«Глава Красногорска Эльмира Хаймурзина уже проголосовала за понравившуюся фотографию», - отметила Мацнева.

В субботу в Красногорске празднуют День округа. Праздничные мероприятия проходят на всей территории муниципалитета. Завершится праздник в 22:00 салютом, который можно будет посмотреть на стадионе «Зоркий».