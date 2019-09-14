РИАМО - 14 сен. Пенсионный фонд России уточнил ряд случаев, при которых жителям страны могут уменьшить пенсии, сообщает «Российская газета».

«По закону о страховых пенсиях удержания производятся на основании: исполнительных документов; решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании сумм пенсий, излишне выплаченных пенсионеру; решений судов о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке», - говорится в сообщении.

Например, из пенсии могут взыскать задолженность, если гражданин не внес вовремя квартплату или просрочил сроки оплаты штрафов. При этом уменьшение выплаты не должно превышать 50%. Только по решению суда может быть удержано до 70% пенсии. При переезде пенсионера в другой город также может поменяться региональный коэффициент расчета выплат, и тогда пенсия будет меньше.

Кроме того, при переплате пенсии лишние средства также должны быть возращены в ПФР. Так, если гражданин получал выплаты по потере кормильца до окончания учебы, то после завершения обучения он обязан проинформировать об этом ПФР. Если этого не сделать вовремя, то переплату придется вернуть добровольно или через суд.